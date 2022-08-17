Степанакерт, , 08:30 — REGNUM Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал указ, по которому 17 и 18 августа являются днями траура по погибшим от взрыва на территории ТЦ «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Траур Torange.biz

«Главам всех государственных ведомств и органов местного самоуправления поручается в дни траура в Республике Арцах и представительствах Республики Арцах в зарубежных странах приспустить государственный флаг», — говорится в указе.

В эти же дни траур объявлен в Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 августа, когда произошёл взрыв в «Сурмалу», на месте ЧП нашли 16 погибших из которых один остаётся неопознанным. Также два человека числятся пропавшими без вести. Семь пострадавших остаются в больницах.

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