Москва, 17 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Бутилированную питьевую воду, предназначенную для ежедневного потребления и приготовления пищи, нужно употреблять с учётом имеющихся ограничений по состоянию здоровья человека, сообщили 17 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.

Pxhere.com Бутылки с питьевой водой

Лечебную бутилированную воду следует употреблять только после консультации с врачом и при определённых заболеваниях. Безграмотное употребление может нанести вред организму человека. Также не стоит употреблять большое количество газированной воды.

Вода категорий «питьевая» и «столовая» подойдёт всем гражданам, за исключением людей, страдающих какими-либо заболеваниями и детей до трёх лет. Приобретая бутилированную воду, необходимо обращать внимание на герметичность бутыли и маркировку. Вода должна быть прозрачной, без осадка.

Как сообщало ИА REGNUM, проект по производству бутилированной воды включен в перечень приоритетных в Башкирии.

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