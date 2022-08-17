Донецк, , 08:28 — REGNUM Киевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 17 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что вооруженные украинские формирования произвели обстрел Киевского района Донецка в 08:00 (совпадает с мск), выпустив в ходе него по городу три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского — Михаил Подоляк, заявил, что руководство Украины планирует уничтожить Крымский мост, поскольку считает объект незаконным и важным в военном значении.