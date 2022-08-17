Москва, , 08:24 — REGNUM Вечером 17 августа российские космонавты осуществят выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС) для монтажа локтевых телекамер дополнительного обзора манипулятора ERA, а также чтобы перенести и подключить внешний пульт управления EMMI. Об этом ранее сообщил космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Артемьев.

В открытом космосе Цитата из к/ф «В открытом космосе». Реж. Дмитрий Киселёв. 2017. Россия

По словам космонавта, которые приводит ТАСС, он проведёт выход в космос совместно со своим коллегой Денисом Матвеевым и эти работы в открытом космосе будут продолжаться, согласно расчётам, 6 часов 46 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа стало известно, что обнинское научно производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области изготовило детали системы терморегулирования и энергообеспечения для иранского космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Хайям». Спутник, запущенный с космодрома Байконур, стал семидесятым космическим аппаратом, выведенным на орбиту, с комплектующими обнинского предприятия.