* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 08:22 — REGNUM В афганской провинции Тахар командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маулави Хаяло и кари Муджахид были убиты в столкновении с силами Фронта национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, они погибли соответственно в кишлаках Гурдара и Панбаке-Анджиристан уезда Ишкамиш.

Источники добавляют, что этих боях также получили ранения Махдум Забих, глава уезда, и кари Фируз, начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Ишкамиш.

Напомним, что 15 августа в этих районах с перерывами идут бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления. Операциями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой зоне руководит маулави Джан Мохаммад, известный как «Мулла Джану», заместитель командира 217-го армейского корпуса «Омари» со штабом в Кундузе.

Информации о потерях сил Фронта сопротивления пока нет.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также не комментируют эти сообщения.