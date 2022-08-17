Джакарта, 17 августа, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей страны с Днём независимости. Об этом глава государства написал 17 августа в своем аккаунте в Twitter.

Gunawan Kartapranata Герб Индонезии

«Давайте объединимся, чтобы поддержать большую программу достижения Передовой Индонезии с приверженностью и упорным трудом, с инновациями и творчеством. Индонезия, восстанавливайся быстрее, становись сильнее», — написал глава индонезийского государства в Twitter.

В этом году празднование 77-й годовщины Республики Индонезия проходит под девизом «быстрее восстанавливайся, становись сильнее». Эта тема взята с надеждой на то, что Индонезия сможет оправиться от пандемии коронавируса, которая длится уже два года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден поздравил президента Джоко Видодо и народ Индонезии с 77-й годовщиной независимости Индонезии.

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