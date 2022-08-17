Кызыл, 17 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом, что на 56 больше, чем за предыдущий день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые носители зарегистрированы в 12 муниципальных образованиях. Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле. В числе заболевших 113 детей. Общее число случаев инфицирования с начала года, таким образом, достигло 14 205.

«По данным Комиссии по установлению причин смертности с 1 января 2022 г. от COVID-19 умерли 48 человек. На лечении находится 1300 человек, в том числе на стационарном — 182. В тяжёлом состоянии 6 человек», — отметили в ведомстве.