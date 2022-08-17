Ереван, , 08:19 — REGNUM В Армении 17 и 18 августа объявлены днями траура в связи с гибелью людей от взрыва на территории ТЦ «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

Дни остаются рабочими. Согласно закону «О флаге», флаги Армении на государственных учреждениях приспущены на эти дни до середины флагштока.

Кроме того, в дни траура в стране запрещено вести показ развлекательных программ и рекламы.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте взрыва в ТЦ «Сурмалу» спасатели нашли 16 погибших. Из них один не опознан. Без вести пропавшими числится один человек. Поисковые работы продолжаются.

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