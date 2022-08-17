Брисбен, Австралия, , 08:18 — REGNUM В Австралии в результате столкновения, произошедшего 17 августа на участке северной железной дороги, сошли с рельсов два грузовых поезда и локомотив. Об этом сообщает управление железных дорог штата Квинсленд.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

управление железных дорог штата Квинсленд «На станции Унумурра столкнулись и сошли с рельсов два грузовых поезда и локомотив. Один из поездов был пустым, а другой перевозил цинковый концентрат».

По информации ведомства, управлявшие поездами и локомотивом машинисты при аварии не пострадали.

В результате инцидента оказался закрыт для движения поездов участок северной железной дороги между северо-западными регионами Квинсленда и городами, расположенными на западном побережье Австралии от Кэрнса до Брисбена. Для пассажиров на этих направлениях организовали специальные автобусные маршруты.

В настоящее время на месте произошедшего ведётся сбор попавшего на землю топлива и цинкового концентрата. Предполагается, что ликвидация последствий аварии займёт около двух суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по факту схода восьми вагонов возбуждено уголовное дело за нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба.

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