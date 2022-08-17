Североуральск, Свердловская область, , 08:21 — REGNUM В Североуральске Свердловской области местного жителя осудили за угрозы в адрес полицейского. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в июле 2021 года. Сотрудники полиции приехали на вызов и собирались задержать уральца, когда тот достал автомат и направил его в сторону полицейского. В свою очередь правоохранитель достал табельное оружие и произвёл предупредительный выстрел в воздух. После этого злоумышленник бросил автомат на землю. Мужчину задержали.

Оказалось, что при себе мужчина имел списанный автомат Калашникова, который не является огнестрельным оружием. Модель не предназначена для стрельбы, но внешне напоминает боевой автомат.

Североуральский городской суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Отметим, угроза применения насилия в отношении представителя власти является преступлением средней тяжести. За первое полугодие 2022 года таких преступлений было совершено 6932.