Сеул, , 08:18 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 180 803 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 567 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Специалисты отмечают, что нынешний показатель является самым высоким с 13 апреля, когда ежедневное число новых случаев заражения достигло 195 387.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 21 682 816. Также за минувшие сутки в стране скончались 42 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 752 человек. Уровень смертности составил 0,12%.

Читайте также: Очередная волна COVID-19 в Южной Корее достигнет пика в середине августа