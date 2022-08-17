Балабаново, Калужская область, , 10:49 — REGNUM В городе Балабаново 16 августа при проведении работ по прокладке ливневой канализации погиб 27-летний рабочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия kaluga. sledcom.ru

По предварительным данным, экскаватор выкопал траншею, после этого в нее спустился рабочий. В этот момент грунт траншеи обвалился, и мужчину засыпало землей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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