Балабаново, Калужская область, 17 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В городе Балабаново 16 августа при проведении работ по прокладке ливневой канализации погиб 27-летний рабочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

kaluga. sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, экскаватор выкопал траншею, после этого в нее спустился рабочий. В этот момент грунт траншеи обвалился, и мужчину засыпало землей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.