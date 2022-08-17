Уфа, , 08:17 — REGNUM Ни одно из ходатайств осужденных не поддержала комиссия по вопросам помилования в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что на очередном заседании комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии было рассмотрено два ходатайства о помиловании. Первое было подано осужденным за управление автомашиной в нетрезвом состоянии, при том, что этот водитель уже был лишен прав за подобное правонарушение.

«Приговор нельзя назвать суровым — 80 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года. Наказание не связано с лишением свободы. Хотя степень правонарушения достаточно высока, алкоголь за рулем нередко становится причиной трагедий», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Другое ходатайство подал осужденный за сбыт наркотиков и дезертирство.

«Преступление произошло в Ростовской области. Осужденный, находясь на службе по контракту, самовольно оставил место службы. Более того вместе со знакомым они приобрели наркотики, затем попытались их сбыть, но были задержаны сотрудниками полиции», — пояснил спикер республиканского парламента.

Отмечается, что члены комиссии не поддержали эти ходатайства о помиловании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что члены комиссии по помилованию при главе Башкирии поддержали ходатайство жительницы Бураевского района.

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