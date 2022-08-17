Москва, 17 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Эффективный способ перевода спиртовых настоек в форму таблеток, а также другие твердые лекарственные формы — капсулы и гранулы, придумали российские учёные. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

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«Полученные экспериментальные данные показали, что порошки пригодны к созданию таблеток с применением технологии прямого прессования — это самый экономичный способ получения таблеток, когда таблеточную массу (смесь компонентов) без дополнительных манипуляций прессуют», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что результаты исследования могут позволить перевести промышленное производство настоек и экстрактов в форму таблеток и добавляется, что, как считают фармацевты, преимуществом этой форму является то, что её более удобно применять и можно точно дозировать.

Кроме этого, уточняется, что отечественные исследователи провели изучение жидких, имеющих антимикробные свойства, экстрактов цветков ромашки, календулы и травы тысячелистника, выяснив возможности для фиксации биологически активных веществ на поверхности различных твердых частиц — адсорбентов.

При это отмечается, что исследования велись с использованием специальной модели SeDeM expert system и в результате этой работы российским учёным удалось получить технологический порошок, который может использоваться для производства лекарств в форме таблеток, полностью отказавшись от использования этилового спирта.

Помимо того, добавляется, что результаты исследования обнародованы в журнале Drug development & registration и в ней участвовали сотрудники ВИЛАР и Сеченовского университета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские исследователи призвали к стратегическому решению глобального воздействия расширения городов в засушливых районах на биоразнообразие, установив, что почти 60% видов, находящихся под угрозой исчезновения, пострадали от косвенных последствий такого расширения.