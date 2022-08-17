Москва, , 08:13 — REGNUM Нефть марки Brent торгуется сегодня, 17 августа, по $92,80 за баррель и выглядит довольно слабо, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Добыча нефти в арктике

Котировки резко снизились 16 августа вечером, когда появились новости о том, что США получили ответ Ирана по ядерной сделке.

Переговоры шли длительное время и были непрямыми: посредником выступал Евросоюз. Сам факт развития диалога крайне позитивен.

Он означает, что до сих пор сохраняется вероятность позитивного разрешения вопроса, и иранская нефть рано или поздно вернется на мировой рынок.

Дополнительное давление на сырьевые цены оказывает сильная позиция доллара США на валютной арене.

Сегодня инвесторы продолжат анализировать информацию, связанную с ядерной сделкой между США и Ираном, но быстрых новостей тут не будет.

Баррель североморского сорта нефти в течение дня может колебаться в пределах $90-95.

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