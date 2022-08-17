Киев, 17 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Руководство Украины планирует уничтожить Крымский мост, поскольку считает объект незаконным и важным в военном значении. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

В беседе с Guardian Подоляк назвал мост «незаконным», а также отметил военное значение сооружения.

«Такие объекты должны быть уничтожены», — считает советник. Он не стал уточнять способа, которым планируется нанести удар по мосту.

Ранее киевские власти не раз говорили о желании разрушить Крымский мост.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия нанесет ракетный удар по Лондону, если НАТО попытается начать военное вторжение в Крым, заявил обозреватель китайского портала Sina.