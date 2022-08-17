* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:12 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана освободил 38 из 40 взятых в плен талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, два командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из числа пленных пока не освобождены. Их оставили для возможного обмена на бойцов фронта.

Собеседник добавил, что ещё семь человек, в том числе лётчики армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находятся в тюрьме Фронта сопротивления. Он подчеркнул, что радикалы пока не договорились об обмене этих людей.

Однако Абу Бакр Сиддик, представитель губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, опроверг заявление о пленении 40 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фронтом сопротивления.

Как сообщало ИА REGNUM, Фронт сопротивления ранее опубликовал видеозапись и фотографии, свидетельствующие о том, что в результате боёв он взял в плен 40 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).