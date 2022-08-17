Берлин, , 08:11 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность продолжения диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Шольц заявил в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц во время визита в Россию. Москва. 2022 Kremlin.ru

«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он выразил уверенность, что сообщения лидеров стран ЕС должны дойти до Путина напрямую.

Шольц также подчеркнул, что важность разговоров с российским лидером напрямую заключается в том, что «Путин должен знать, чего мы от него требуем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что энергетический кризис в Европе можно было спрогнозировать ещё в 2021 году.

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