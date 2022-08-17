Шольц заявил о важности продолжения диалога с Путиным
Берлин, 17 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность продолжения диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Шольц заявил в интервью шведской газете Dagens Nyheter.
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Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц во время визита в Россию. Москва. 2022 г.
«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Он выразил уверенность, что сообщения лидеров стран ЕС должны дойти до Путина напрямую.
Шольц также подчеркнул, что важность разговоров с российским лидером напрямую заключается в том, что «Путин должен знать, чего мы от него требуем».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что энергетический кризис в Европе можно было спрогнозировать ещё в 2021 году.
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