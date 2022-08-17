Чебоксары, , 08:11 — REGNUM В столице Чувашии в рамках дела о банкротстве банка «Мегаполис» офисные помещения в центре Чебоксар планируется не продать, а сдать в аренду. Срок аренды — не более 11 месяцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт об офисах на третьем этаже административного здания по улице Ярославской в Чебоксарах, где ранее располагался «Мегаполис». Их предлагается взять в аренду в качестве «офиса, обслуживания населения», но сроком не более 11 месяцев.

«В качестве претендента на заключение договора аренды будет рассмотрено лицо, чья заявка содержит наилучшее предложение по размеру арендной ставки в месяц», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM , ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары) признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашии в июне 2021 года. АСВ назначено конкурсным управляющим банка-банкрота. Очередное заседание по рассмотрению отчёта АСВ назначено на 1 декабря 2022 года.

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