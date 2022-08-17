Чебоксары, 17 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В столице Чувашии в рамках дела о банкротстве банка «Мегаполис» офисные помещения в центре Чебоксар планируется не продать, а сдать в аренду. Срок аренды — не более 11 месяцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Речь идёт об офисах на третьем этаже административного здания по улице Ярославской в Чебоксарах, где ранее располагался «Мегаполис». Их предлагается взять в аренду в качестве «офиса, обслуживания населения», но сроком не более 11 месяцев.

«В качестве претендента на заключение договора аренды будет рассмотрено лицо, чья заявка содержит наилучшее предложение по размеру арендной ставки в месяц», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM , ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары) признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашии в июне 2021 года. АСВ назначено конкурсным управляющим банка-банкрота. Очередное заседание по рассмотрению отчёта АСВ назначено на 1 декабря 2022 года.