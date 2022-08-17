Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль продолжает опираться на факт профицита торгового баланса. Доллар США завершил сессию 16 августа около 60,90 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Деньги (сс) CWitte

Можно предположить, что от дополнительного укрепления рубль удерживает точечный спрос на валюту на внутреннем рынке.

Тема с параллельным импортом плавно получает продолжение, бизнесу нужна валюта для реализации контрактов.

Нефтяная конъюнктура для российской валюты смотрится сейчас не лучшим образом. Баррель нефти марки Brent снизился к $92,80.

Российская нефть продается с дисконтом к эталонному сорту, но сам тренд имеет значение: сырье теряет в цене на фоне опасений по спросу, а это плохая новость.

Возвращение инвесторов-нерезидентов из дружественных стран на долговой рынок прошло гладко. Только 15 августа валютная секция переживала какие-то перепады спроса, но далее все было относительно спокойно.

В результате можно говорить о том, что рублевые пары вошли в консолидационные диапазоны и пока будут в них удерживаться. Для доллара США это рамки 60,50-62,00 руб., для евро — 61,50-63,00 руб.

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