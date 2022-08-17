Челябинск, 17 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Челябинской области отмечен рост оборота предприятий. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За январь–июнь он составил 2 636,7 млрд рублей. Это больше такого же периода 2021 года на 241,1 млрд рублей или на 10,1%.

Лидером является сфера добычи полезных ископаемых. Также ощутимый рост произошёл в гостиничном бизнесе, сфере общепита, сельском, лесном хозяйстве, в транспортировке и хранении, и в обрабатывающих производствах.