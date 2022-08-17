Вашингтон, 17 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Заявление о покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» опроверг американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Соответствующую запись Маск сделал 17 августа в своём аккаунте в Twitter.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Публикация Маска о его намерении приобрести знаменитый футбольный клуб вызвала множество откликов и уточняющих вопросов, на которые оперативно отреагировал владелец компаний SpaceX и Tesla.

«Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд», — ответил Маск на своей странице в Twitter на вопрос о серьёзности его намерений приобрести футбольный клуб.

Стоит отметить, что Маск неоднократно делал юмористические публикации на своей странице в Twitter. Кроме того, бизнесмен зачастую отвечает и на шутки в его адрес в социальной сети в свойственной ему саркастической манере.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заявлением о покупке «Манчестер Юнайтед» Маск прокомментировал публикацию о своих взглядах на внутриполитическую ситуацию в Соединённых Штатах.