Джакарта, , 08:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что лидерство Индонезии все больше признается миром, сообщает CNN Indonesia.

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«Россия и Украина принимают Индонезию как мост мира, которому доверяет Организация Объединенных Наций как лидеру глобальной группы реагирования на кризис», — заявил президент Индонезии.

В 2022 году Индонезия стала председателем G20, а в 2023 году она станет председателем АСЕАН.

«Кризис за кризисом все еще преследуют мир. Мировая геополитика угрожает безопасности региона. Всегда помните и будьте бдительны, осторожны в действиях», — подчеркнул Джоко Видодо.

Азиатский регион также накаляется после того, как напряженность в Китае и Тайване достигла пика из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и членов Конгресса на Тайвань.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Индонезию с Днем независимости, отметив «долгую историю дружбы и сотрудничества между двумя странами».

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