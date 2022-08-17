Пекин, 17 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Китайская академия сельскохозяйственных наук выступила с инициативой по совершенствованию технологий сельскохозяйственной техники и содействию механизированному, интеллектуальному и экологичному развитию сельскохозяйственного производства с целью обеспечения национальной продовольственной безопасности, сообщает 16 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Академия будет проводить научные и технологические исследования в области эффективной, умной и экологически чистой сельскохозяйственной техники, уделяя особое внимание интеллектуальному оборудованию для производства зерна и самодостаточности основных технологий в производстве товарных культур. Ожидается, что ученые совершат прорыв в ключевых технологиях, применяемых в крупномасштабном производстве зерна, комплексном сельском хозяйстве и операциях в холмистых районах.

Президент академии У Кунмин сказал, что в Китае по-прежнему не хватает высококачественного оборудования и профессиональных сервисных организаций для сельскохозяйственной техники. В прошлом году уровень механизации сельскохозяйственного производства в холмистых районах Китая составил 51%, что ниже общего показателя по стране, который превысил 71%.

Уровень интеллектуального сельскохозяйственного производства в Китае относительно низок, поскольку китайские датчики имеют точность менее 10% от показателей по всему миру. По словам У, некоторые ключевые чипы в датчиках по-прежнему зависят от импорта.

Инициатива предполагает, что к 2023 году проблема нехватки оборудования для производства основных товарных культур, особенно в холмистых районах, будет в основном решена, сказал директор Нанкинского института механизации сельского хозяйства Чэнь Цяоминь.

Инициатива направлена на интеграцию механизации и информатизации, ускорение применения больших данных и искусственного интеллекта в сельском хозяйстве и модернизацию интеллектуального сельскохозяйственного оборудования к 2025 году, добавил он.