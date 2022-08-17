София, , 08:00 — REGNUM В международном аэропорту города Пловдив на юге Болгарии задержан мужчина, забравшийся в цистерну с керосином, используемым для дозаправки самолетов. Об этом 16 августа сообщает «Радио Пловдив».

По предварительным данным, задержанный человек является выходцем одной из арабских стран, нелегально прибывшим в Болгарию из Турции. Предполагается, что он намеревался пробраться в пассажирский самолет, следующий рейсом в Венгрию.

Как утверждают специалисты, пограничники фактически спасли нелегалу жизнь: в цистерне он мог задохнуться парами топлива.

Иммигрант доставлен в центр временного содержания беженцев Пловдива. Вдется расследование.