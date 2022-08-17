Уфа, , 08:03 — REGNUM Свыше 80 км железнодорожного пути обновлено на важнейших маршрутах в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Пути Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сначала ремонтно-путевой кампании в республике было обновлено 67% инфраструктуры Куйбышевской железной дороги. Отмечается, что железнодорожники завершили капитальный ремонт пути на перегонах Аксеново — Шафраново, Урман — Улу-Теляк, Уфа — Черниковка, Талды-Булак — Приютово, где осуществляется движение основного потока пассажирских и грузовых поездов.

Специалисты также заменили стрелочные переводы на станциях Шафраново, Аксеново, Белорецк, Уфа, Улу-Теляк, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что сейчас рабочие продолжают капитальный ремонт пути на перегонах Черниковка — Шугуровка, Чишмы — Алкино и Черниковка Восточная — Новоуфимская.

«Работы выполняются по технологии «закрытых перегонов», когда ремонтируемый участок закрывается для движения, а поезда идут по соседнему пути в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.