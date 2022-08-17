Таллин, , 07:59 — REGNUM Во вторник, 16 августа, в демонтаже и перемещении советских памятников в северо-восточном регионе Эстонии задействованы Силы обороны страны. Об этом гендиректор Департамента полиции и погранохраны страны Эльмар Вахер сообщил агентству BNS.

По словам Вахера, вечером 15 августа 2022 года полиция получила распоряжение правительства обеспечить перемещение советских военных памятников, включая нарвский танк и два памятника на нарвской Петровской площади.

«Для этого мы устанавливаем необходимые ограничения движения транспорта и ограничиваем передвижение. Мы делаем это по самому минимуму и на короткий срок», — отметил Вахер.

Сообщается, что участвующие в перемещении нарвского танка гражданские выполняют работы в масках. Это делается, чтобы гарантировать им безопасность.

У Эстонии уже есть опыт, когда гражданский партнер, участвовавший в удалении советской символики, подвергался нападению. Например, на электростанции в Аувере в начале августа загорелся экскаватор, который накануне принимал участие в перемещении расположенного там памятника — гаубицы Советской армии.

Глава эстонской полиции Вахер призвал всех местных жителей выполнять распоряжения полиции и воздерживаться от провокаций и нападений: «Мы усилили силы в Нарве и регионе, привлечены все префектуры».