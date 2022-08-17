София, , 07:58 — REGNUM Свои заявки на участие во внеочередных парламентских выборах в Болгарии подали 20 партий и 1 коалиция. Об этом 16 августа сообщает софийский информационный портал News.bg.

По данным болгарской Центральной избирательной комиссии, среди претендентов на участие во всеобщем голосовании политические структуры «Есть такой народ», «Болгарский национальный союз», «Болгарская социал-демократия — «Евролевые», «Возрождение» и другие. В числе партий, составляющих предвыборную коалицию — «ГЕРБ-СДС», «Демократическая Болгария», «БСП», «Продолжаем перемены», «Вставай, Болгария» и «Справедливая Болгария».

Выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии состоятся 2 октября текущего года.