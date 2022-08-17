Нейпьидо, 17 августа, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН в Мьянме Ноэлин Хейзер прибыла с визитом в эту азиатскую страну и 17 августа собирается встретиться с военным руководством республики, которое пришло к власти в результате государственного переворота в феврале 2021 года. Об этом передал телеканал Myawaddy TV.

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В мьянмской столице Нейпьидо дипломата встретили представители министерства иностранных дел государства. Планируется, что Хейзер встретится с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлаином и другими членами правительства. Спецпосланник намерена обсудить с чиновниками «ухудшение ситуации и другие неотложные проблемы» в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшего государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили к шести годам тюремного заключения. Французские власти осудили указанное решение суда.