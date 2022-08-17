Министр обороны Китая пообещал защитить суверенитет Китая
Пекин, 17 августа, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Китайские военные «никогда не боялись никакого врага» и обладают уверенностью и мужеством, чтобы победить тех, кто осмелится прийти на их землю, заявил министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ, на Московской конференции по международной безопасности 16 августа, сообщает газета China Dalily.
Китай любит и защищает мир и в то же время будет твердо отстаивать свои основные интересы, сказал он в видеообращении на форуме по безопасности, проводимом Министерством обороны России, подчеркнув, что армия будет защищать суверенитет и территориальную целостность страны с «сильной решимостью, твердой волей и сильным потенциалом».
Министр, также являющийся членом Центрального военного совета, выразил решительное несогласие и строго осудил недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, заявив, что Китай принял решительные контрмеры в ответ. Он предупредил, что у «независимости Тайваня» нет абсолютно никакого позитивного исхода, и иностранное вмешательство никогда не увенчается успехом.
Высокопоставленный представитель министерства обороны КНР призвал все страны работать сообща, чтобы защитить региональный и глобальный мир и стабильность, а также поддерживать справедливость и справедливость, совместно отвергая гегемонистские методы, поскольку мир вступил в новый период турбулентности и трансформации.
Вэй сказал, что китайские военные готовы сотрудничать с другими армиями для реализации Глобальной инициативы в области безопасности, углубления сотрудничества в области обороны и безопасности и содействия решению актуальных проблем.