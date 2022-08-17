Пекин, 17 августа, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Китайские военные «никогда не боялись никакого врага» и обладают уверенностью и мужеством, чтобы победить тех, кто осмелится прийти на их землю, заявил министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ, на Московской конференции по международной безопасности 16 августа, сообщает газета China Dalily.

Mil.ru Министры обороны КНР — Вэй Фэнхэ, РФ — Сергей Шойгу

Китай любит и защищает мир и в то же время будет твердо отстаивать свои основные интересы, сказал он в видеообращении на форуме по безопасности, проводимом Министерством обороны России, подчеркнув, что армия будет защищать суверенитет и территориальную целостность страны с «сильной решимостью, твердой волей и сильным потенциалом».

Министр, также являющийся членом Центрального военного совета, выразил решительное несогласие и строго осудил недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, заявив, что Китай принял решительные контрмеры в ответ. Он предупредил, что у «независимости Тайваня» нет абсолютно никакого позитивного исхода, и иностранное вмешательство никогда не увенчается успехом.

Высокопоставленный представитель министерства обороны КНР призвал все страны работать сообща, чтобы защитить региональный и глобальный мир и стабильность, а также поддерживать справедливость и справедливость, совместно отвергая гегемонистские методы, поскольку мир вступил в новый период турбулентности и трансформации.

Вэй сказал, что китайские военные готовы сотрудничать с другими армиями для реализации Глобальной инициативы в области безопасности, углубления сотрудничества в области обороны и безопасности и содействия решению актуальных проблем.