Рига, , 07:57 — REGNUM Госполиция Латвия установила личности двух мужчин, которые в Екабпилсе (центр страны) сорвали с крепления украинский флаг, бросили его на землю и выкрикивали лозунг «Слава России!». Об этом сообщило латвийское издание bb.lv.

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Отмечается, что это уже не первое подобное ЧП с украинскими флагами в городе. Флаг был сорван 7 августа 2022 года на улице Ригас, 150а, со здания Управления развития Екабпилсского района.

Получив видеозаписи инцидента с камер видеонаблюдения, полиция попросила общественность помочь в опознании нарушителей порядка. Сейчас личности мужчин уже известны правоохранителям, а полиция возбудила административное дело за хулиганство.

После этого муниципальные служащие вернули флаг, но позже пришли еще двое мужчин — уже других, и снова сорвали и унесли с собой украинский флаг. По факту возбуждено уголовное дело, личности новых мужчин также уже известны.

Как сообщал ИА REGNUM, более 20 жителей Латвии привлечены в настоящий момент к ответственности по статье 74.1 Уголовного закона страны, призванной карать за «оправдание военных преступлений».

Под «оправданием военных преступлений» латвийские власти понимают как критику действий стран Евросоюза и НАТО в отношении военного конфликта Украины и России, так и призывы обратить внимание на аргументы официальной Москвы.