Рига, , 07:56 — REGNUM Государственная пожарно-спасательная служба Латвия выступила с предупреждением, что из-за засушливой погоды в большинстве лесов страны наблюдается высокая пожароопасность.

Пожарные просят людей быть осторожными вблизи лесов и кустарников, не разводить костры и не бросать окурки на землю. Предупреждение действует до вечера субботы, 20 августа.

В понедельник, 15 августа, в Латвии было потушено пять лесных пожаров на площади 2,28 га, сообщили в Государственной службе леса.