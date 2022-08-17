Якутск, 17 августа 2022, 07:55 — REGNUM Показателем результата визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Якутск будет количество средств, которые выделят региону после. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 17 августа политолог Андрей Данилов.
Он уверен в том, что поднимать периферию страны необходимо, «потому что не только нефтью и газом богата страна, а прежде всего людьми». Дальний Восток политолог назвал стратегическим регионом в текущей ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Якутии Михаил Мишустин посетил Якутию 15 августа. Он провёл совещание по теме предотвращения и ликвидации последствий природных ЧС, а также посетил IT-парк республики.