Пекин, 17 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдул-Фаттаху Ас-Сиси в связи с масштабным пожаром в одной из церквей Египта, в результате которого по меньшей мере 41 человек погиб и 12 получили ранения, сообщает 16 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

В своем послании Си Цзиньпин сказал, что он был потрясен, узнав об инциденте, который привел к большим жертвам. От имени правительства и народа Китая и от себя лично Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара и выразил искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Послание Си Цзиньпина прозвучало после того, как 14 августа в коптской церкви в египетской мухафазе Эль-Гиза произошел крупный пожар. По данным Министерства здравоохранения Египта, несчастный случай произошел в церкви Абу-Сифин в районе Имбаба.

Пожар был вызван электрической неисправностью в кондиционере на втором этаже здания церкви, говорится в отдельном заявлении Министерства внутренних дел Египта. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на очередной пресс-конференции 15 августа, что после проверки в посольстве Китая в Египте о жертвах среди китайцев в результате инцидента не сообщалось.