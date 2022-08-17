Чита, , 07:51 — REGNUM В Чите в результате лобового столкновения легковых автомобилей, произошедшего в ночь на 17 августа, погибли три пассажира автомобиля Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Забайкальскому краю.

ДТП

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Ивановской, поступило в дежурную часть полиции около 03:00 17 августа (23:00 мск 16 августа).

пресс-служба управления МВД России по Забайкальскому краю «Прибывшие на место происшествия автоинспекторы установили, что произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Camry и Nissan Expert. В результате аварии три пассажира Toyota — двое мужчин и женщина — погибли на месте аварии».

Водителю автомобиля Toyota на месте трагедии была оказана разовая помощь. Пострадавшие в результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Nissan были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время полиция устанавливают личности погибших, которые, по словам водителя автомобиля Toyota, были ей незнакомы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области на трассе М-5 в ДТП погибли два человека.

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