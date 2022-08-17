В ночном столкновении в Чите погибли три человека
Чита, 17 августа, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Чите в результате лобового столкновения легковых автомобилей, произошедшего в ночь на 17 августа, погибли три пассажира автомобиля Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Забайкальскому краю.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Ивановской, поступило в дежурную часть полиции около 03:00 17 августа (23:00 мск 16 августа).
Водителю автомобиля Toyota на месте трагедии была оказана разовая помощь. Пострадавшие в результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Nissan были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время полиция устанавливают личности погибших, которые, по словам водителя автомобиля Toyota, были ей незнакомы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области на трассе М-5 в ДТП погибли два человека.
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