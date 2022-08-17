Париж, , 07:50 — REGNUM Ливни с грозами придут на смену смену удушающей жаре и засухе в Европе. Об этом 15 августа сообщили метеорологические службы ряда европейских стран, передаёт The Brussels Times.

Гроза tpsdave

Неустойчивая погода уже наблюдается во Франции и Бельгии, а в нескольких районах Испании объявлены жёлтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с предупреждением об интенсивных осадках. В Париже вечером наблюдалось затопление улиц из-за прошедшего ливня, видеозаписи с текущими по автодорогам потоками воды выкладывали жители города в социальных сетях.

Уточняется, что во Франции штормовое предупреждение и оранжевый уровень погодной опасности были объявлены в пяти департаментах, а в столичном департаменте действует жёлтый уровень. Изнуряющая многодневная жара сменилась ливневыми дождями и грозами, синоптики указывают на возможность наводнений.

Указывается, что сила ветра при грозе во Франции может достигать 100 км/час, а количество осадков ожидается до 100 мм в час. Национальная метеорологическая служба Météo France призвала жителей страны быть внимательными и осторожными во время грозы и не выходить по возможности на улицу во время ливней.

Кроме того, отмечалось, что в течение ночи грозовые облака будут распространяться над территорией Бельгии, а в прибрежных районах испанской Каталонии метеорологи предупредили о сильных порывах ветра и больших, высоких волнах.

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