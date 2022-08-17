Токио, , 07:49 — REGNUM Количество суицидов в Японии значительно увеличилось из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на исследование, проведенное в Университете Токио.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным исследователей, за период с марта 2020 года по июнь 2022 количество случаев самоубийства среди жителей Японии превысило прогнозируемое на 8 тыс. Ученые отмечают, что наибольший прирост количества суицидов зафиксирован среди женщин моложе 20 лет, а также среди женщин возрастом от 20 до 30 лет.

По мнению профессора Тайсуке Накаты, женщины более склонны к нерегулярной работе, из-за чего они подверглись негативным экономическим последствиям пандемии COVID-19. В то же время мужчины, имеющие регулярную работу, имели больше шансов оказаться на карантине, что также могло их подтолкнуть к трагическим действиям.

Исследователи указывают, что официальные данные, которые публикует правительство ежегодно с 2010, ранее показывали устойчивый тренд на снижения количества самоубийств в Японии. Однако уже с 2020 года начался рост количества суицидов, чего в Японии не фиксировалось уже на протяжении предшествующих 11 лет.