Чебоксары, , 07:49 — REGNUM Четырём муниципалитетам Чувашии выделяются резервные средства на благоустройство территорий. Дополнительную финансовую поддержку получат Новочебоксарск, Канашский, Яльчикский и Янтиковский районы. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства Чувашии Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства выделяются из резервного фонда на финансовое обеспечение расходных обязательств по благоустройству дворовых территорий и тротуаров. Речь идёт о сумме в размере 55 167,3 тыс. рублей для последующего предоставления бюджетам муниципальных образований.

Субсидии получат четыре муниципальных образования. Больше всего средств перечислят в казну Новочебоксарска — 44 845 тыс. рублей. Также дополнительные средства выделяются Янтиковскому району (6380,8 тыс. рублей), Яльчикскому району (3445,7 тыс. рублей) и Канашскому району (495,8 тыс. рублей).

Напомним, что в Поволжье дополнительные средства на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды получат в 2022 году 11 регионов, в том числе Чувашии выделено 17 320 тыс. рублей. Финансирование необходимо для завершения начатых работ в малых городах.

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года в чувашском отделении ОНФ заявили, что около 40 детских площадок представляют опасность для игр и развлечений юных жителей республики.

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