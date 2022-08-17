Чебоксары, 17 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Четырём муниципалитетам Чувашии выделяются резервные средства на благоустройство территорий. Дополнительную финансовую поддержку получат Новочебоксарск, Канашский, Яльчикский и Янтиковский районы. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства Чувашии Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средства выделяются из резервного фонда на финансовое обеспечение расходных обязательств по благоустройству дворовых территорий и тротуаров. Речь идёт о сумме в размере 55 167,3 тыс. рублей для последующего предоставления бюджетам муниципальных образований.

Субсидии получат четыре муниципальных образования. Больше всего средств перечислят в казну Новочебоксарска — 44 845 тыс. рублей. Также дополнительные средства выделяются Янтиковскому району (6380,8 тыс. рублей), Яльчикскому району (3445,7 тыс. рублей) и Канашскому району (495,8 тыс. рублей).

Напомним, что в Поволжье дополнительные средства на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды получат в 2022 году 11 регионов, в том числе Чувашии выделено 17 320 тыс. рублей. Финансирование необходимо для завершения начатых работ в малых городах.

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года в чувашском отделении ОНФ заявили, что около 40 детских площадок представляют опасность для игр и развлечений юных жителей республики.

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