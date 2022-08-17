Пекин, 17 августа, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Китайские исследователи призвали к стратегическому решению глобального воздействия расширения городов в засушливых районах на биоразнообразие, установив, что почти 60% видов, находящихся под угрозой исчезновения, пострадали от косвенных последствий такого расширения, сообщает 17 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ученые из Пекинского педагогического университета выступили со своим призывом в исследовательской статье, опубликованной в журнале Nature Sustainability. Чтобы всесторонне исследовать влияние расширения городов на естественные места обитания видов в засушливых районах по всему миру, исследователи количественно оценили потерю качества среды обитания, которая была прямо или косвенно вызвана расширением городов в засушливых районах.

Они определили прямое воздействие как преобразование естественных мест обитания в городские земли, в то время как косвенные воздействия были определены как непосредственные воздействия в пределах 10 км вокруг расширенного городского земельного участка. Они обнаружили, что, хотя расширение городов с 1992 по 2016 год привело в среднем к потере качества среды обитания в засушливых районах на 0,8%, косвенные последствия были более чем в 10 раз больше.

По данным China Science Daily, расширение городов оказало наибольшее влияние на засушливые места обитания мангровых биомов, за которыми следуют биомы широколиственных и смешанных лесов умеренного пояса, средиземноморские леса, редколесья и кустарниковые сообщества. В исследовательской статье отмечается, что городские районы по всему миру быстро расширялись в последние десятилетия, затрагивая хрупкие природные среды обитания, включая засушливые земли.