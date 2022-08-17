Екатеринбург, , 08:08 — REGNUM В Свердловской области ожидаются заморозки. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Иней, заморозки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Температура воздуха и почвы в ночь на 18 августа может опуститься до — 2 градусов. При этом днём 17 августа столбики термометра в регионе покажут до +21 градуса, а 18-го —до +19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области сохраняется достаточно жаркая сухая погода. Из-за высокого риска пожаров в лесах в регионе объявили штормовое предупреждение.

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