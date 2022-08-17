Пекин, 17 августа, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Китай стремится к тому, чтобы к 2025 году более 15% населения страны стали научно грамотными, согласно новому национальному плану популяризации науки и технологий, сообщает 17 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Опубликованный 16 августа план устанавливает цель на 2025 год на 5 процентных пунктов повысить соответствующие показатели 2020 года. Доля научно грамотных граждан Китая в 2020 году составила 10,56%, превысив целевой показатель в 10%, установленный на 13-ю Пятилетку (2016–2020 годы). Научная грамотность относится к духу научного стремления, знанию фундаментальных наук и научных методов, а также способности применять их для анализа и решения проблем, отмечает газета.

В ближайшие несколько лет Китай продолжит наращивать усилия по развитию диверсифицированного инвестиционного механизма и расширению образовательных баз для популяризации науки, согласно плану, который был составлен Министерством науки и технологий КНР, Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Китайской ассоциацией науки и технологий.