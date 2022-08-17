Томск, , 07:43 — REGNUM Цены на холодное водоснабжение и водоотведение в Томской области оказались самыми высокими в Сибири. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

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Так, кубометр холодной воды томичам обходится в 56,76 рубля. Жителям Абакана, где тарифы являются самыми низкими в Сибирском федеральном округе, придётся потратить за тот же объём 12,57 рубля.

Водоотведение в Томске оценивается в 39,05 рубля за кубометр против 16,58 рубля в Новосибирске, к примеру.