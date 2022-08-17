Шэньян, Китай, , 07:38 — REGNUM Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин 16 августа проинспектировал город Цзиньчжоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает газета China Daily.

Си Цзиньпин U.S. Department of State

Си Цзиньпин посетил Мемориал Ляошэньского сражения и лесопарк в Цзиньчжоу, оглядываясь назад на историю освобождения северо-восточного Китая и Ляошэньской кампании, одной из крупнейших кампаний во время Гражданской войны более семи десятилетий назад.

Он также был проинформирован об усилиях провинции по борьбе с наводнениями и восстановлению и сохранению окружающей среды, а также дал инструкции о том, как улучшить работу по борьбе с наводнениями и усилить потенциал по предотвращению стихийных бедствий.