Пекин, 17 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Военные учения в некоторых частях акватории Желтого моря будут проводиться Китаем с 17 августа до 19 августа, сообщило на своем сайте управление КНР по обеспечению безопасности на море.

RIMPAC Корабли ВМС Китая

Речь идет о районах у берегов восточной провинции Шаньдун. Отмечается, что в период проведения учений в этих водах будет запрещен проход кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Китай провел военные учения в нескольких участках акватории Южно-Китайского моря рядом с побережьем провинции Гуандун на юге КНР.

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