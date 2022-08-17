Пекин, 17 августа, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Верховная народная прокуратура Китая распорядилась арестовать бывшего высокопоставленного законодателя из провинции Хэбэй на севере Китая Се Цзилая по подозрению в получении взятки, сообщает 17 августа газета China Daily.

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Согласно официальному заявлению надзорного ведомства, опубликованному 17 августа, дело было передано в органы прокуратуры для судебного преследования после расследования, проведенного Национальной надзорной комиссии.

Се ранее был заместителем председателя постоянного комитета собрания народных представителей провинции Хэбэй.